Таллин, , 13:54 — REGNUM Эстония должна дать «симметричный ответ» России, выславшей эстонского консула Марта Лятте. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила 8 июля на пресс-конференции.

Она отметила, что симметричный ответ второй стороны предусмотрен в практике международных отношений на случай высылки дипломатического работника.

«Да, у нас тоже есть план сделать такой шаг», — заявила Каллас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте задержали с поличным, когда он получал от гражданина РФ материалы закрытого характера. Россия объявила Лятте персоной нон грата и отвела ему на возвращение на родину 48 часов. В МИД Эстонии задержание консула назвали провокацией.

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