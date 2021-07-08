Будапешт, 8 июля 2021, 13:43 — REGNUM Сложно представить более коренной народ на Украине, чем венгры, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Министр добавил, что на Украине даже есть люди, которые, «не покидая одного города, могли быть гражданами пяти стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.
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