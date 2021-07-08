Будапешт, , 13:43 — REGNUM Сложно представить более коренной народ на Украине, чем венгры, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Я не могу представить на Украине более коренного народа, чем венгры. Это, конечно, некоторое преувеличение, но тем не менее эти люди живут на этой территории на протяжении веков», — сказал Сийярто в интервью «Известиям».

Министр добавил, что на Украине даже есть люди, которые, «не покидая одного города, могли быть гражданами пяти стран — СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии».

«Менялась принадлежность территории, но не проживающий на ней народ», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

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