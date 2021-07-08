8 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление спецпредставителя генерального секретаря НАТО Джеймса Аппатурая, который счел неуместными слова Владимира Зеленского о предоставлении перечня реформ, необходимых для вступления Украины в альянс.

Мирослава Романенко, , 15:50 — REGNUM Спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай назвал неуместными слова президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении перечня реформ, необходимых для вступления в военный блок. Об этом 7 июля он заявил на конференции в Вильнюсе (Литва).

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это так не работает. Нет четкого перечня критериев, после выполнения которых предоставляется ПДЧ или членство — потому что это политические решения, это не чисто технические критерии», — сказал чиновник.

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Заявление Аппатурая в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что таким образом представитель НАТО дипломатично сказал Киеву «нет».

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«Дипломатично послали. А в НАТО в курсе, что Украина — это военная держава №1?» — смеется Дарья Г.

«Да никто не возьмёт Украину в НАТО, потому что после этого альянс НАТО по закону и протоколу должен будет объявить войну России и «защитить» Украину. Они этого никогда не допустят, никто не будет рисковать из-за какой-то там Украины», — считает Andrey M.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Что, опять послали?» — поинтересовалась Людмила Д.

«Вроде бы не отказал, но нужную информацию передал. Вот вам», — добавил Yurii I.

«У нас есть безвиз, и мы стройными колоннами с флагами Евросоюза и НАТО направимся в Европу, куда они денутся? Пусть готовятся!» — иронизирует Анатолий.

«Их в окно — они в дверь. Их в дверь — они в окно. Их далеко послали — они опять приперлись. Ну не будет НАТО воевать с Россией. Не будет», — отреагировал Сергей Р.

«Зачем приглашать к столу, если можно держать у ноги?» — задался вопросом Василий С.

«Расскажите кто-нибудь спецпредставителю про украинскую поговорку «дурень думкою багатие» (дурак мыслью богатеет — М. Р.). Пусть поддакивает. С него не убудет, а дурням будет приятно», — шутит Алексей К.

«Хочется послать вас в задницу, но вижу, вы только что оттуда. Это об Украине. Нас так вежливо послали, даже обидеться неудобно», — добавила Татьяна Викторовна.

«Ключевой аргумент — готовность (желание, необходимость, интерес — нужное подчеркнуть) самого НАТО. А Украина и так уже вовсю «пляшет на задних», на имеющихся условиях. Так зачем давать больше?» — не понимает Василий Ч.

«Повторите ему (Зеленскому — М. Р.) ещё тысячу раз. Не доходит до человека. Заело пластинку», — отметила Виктория Р.

«Зачем НАТО Украина, если США платят, и Украина предоставляет свою территорию для проведения военных учений США и их союзников на суше, на море и в воздушном пространстве?..» — задалась вопросом Антонина Д.

Украинская пехота в ходе учений Rapid Trident на Яворовском военном полигоне. Март 2019 года NATO North Atlantic Treaty Organization

«Другими словами, — критерии, реформы — это всё такое. Возьмем вас только тогда, когда очень захотим. Ну или если (не дай Бог) будет прям нужно. А пока делайте что говорят и надейтесь. Такая вот «независимость», — пишет Василий Ч.

«Вот послал так послал!» — отреагировала Ира Б.

«Очень культурно», — ответила Ире Б. Вика К.

«Во как! Так критериев не существует?! А что же тогда Украина «выполняет» все эти годы??? Если не существует, то придумайте, можно любые, эдак лет на сорок! Мы обязательно выполним, даже если их не существует!» — подытожил Олег Валентинович.

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