Казань, , 15:30 — REGNUM В Татарии государственным и муниципальным служащим запретили иметь иностранное гражданство или вид на жительство зарубежного государства. Соответствующий законопроект приняли 8 июля депутаты Госсовета РТ.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс РТ о муниципальной службе, а также в ряд республиканских законов, устанавливающих запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей для граждан РФ гражданство (подданство) иностранного государства», — публикует решение пресс-служба Госсовета РТ.

Жители РФ, получившие вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в зарубежном государстве, не могут замещать указанные должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года Госдума в третьем чтении приняла закон о требованиях к гражданству руководства Банка России, послов, чиновников и военнослужащих.

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