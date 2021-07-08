Москва, , 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 июля обратился с приветственной речью к финалистам и участникам конкурса «Большая перемена».

«Считаю необходимым в вашем лице поприветствовать школьников всех возрастов и студентов колледжей, которые приняли для себя важное взрослое решение участвовать в «Большой перемене», — сказал президент на встрече с финалистами.

По словам Путина, всего в конкурсе приняли участие 2,5 млн человек из разных регионов.

Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.