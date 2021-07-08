Москва, , 13:49 — REGNUM Мало пресекать попытки вмешательства во внутренние дела России на уровне федерального центра и регионов, надо лишать наших противников самой основы для такой работы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 8 июля, комментируя высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что в России почти ежедневно фиксируются попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику страны.

« Примечательно, что Сергей Лавров указал на попытки западных стран вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику нашей страны в выступлении на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов». Этот региональный аспект очень важен. На Западе давно поняли, что возможности вмешательства в наши дела на федеральном уровне сократились. Они всё ещё имеются, и наши противники из США и ЕС продолжают вести такую работу, но уже некоторое время тому назад они серьёзно усилили её региональный вектор.

Европейский союз, например, давно продвигает свои интересы в западной и центральной частях России через возможности так называемых «еврорегионов». Только на российском Северо-Западе это еврорегионы «Балтика», «Карелия», «Псков — Ливония», и в каждом из них, если присмотреться, за внешними хозяйственными делами мы увидим активную политическую и идеологическую работу различных западноевропейских структур.

С нашей же стороны такая составляющая в этом сотрудничестве отсутствует, и это плохо. Тут ведь опасность не в том, что, как говорит министр Лавров, Россия будет «лишена ориентиров» — среди участников такого сотрудничества насаждаются чуждые России, вредные нам ориентиры.

Надо сказать, что в российских регионах активно работают не только западные эмиссары. На Северном Кавказе и в Поволжье, например, активно работает Турция, осуществляющая свой проект «Великого Турана». В этих и других российских регионах с присутствием мусульманского населения действуют различного рода исламские идеологические и политические организации из Великобритании, Саудовской Аравии, Пакистана…

Точно такая же картина, уверен, наблюдается на российском Дальнем Востоке, и специалисты по данному региону легко приведут десятки примеров подобной подрывной работы на региональном уровне, например, Японии.