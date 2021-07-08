Москва, 8 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Российские вакцины от COVID-19 признают в Евросоюзе в том случае, если будут отсутствовать искусственные препятствия в политическом и лоббистском плане. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Признание вакцины в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму действий. Я не обладаю нужными знаниями, не могу сказать, какой алгоритм действует у нас в стране. Но, безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции», — сказал Песков.

По его словам, работа в направлении признания «Спутника V» в Евросоюзе продолжается: «Да, работа кропотливая, сложная».