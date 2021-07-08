Тюмень, 8 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Уроженец Тюмени Андрей Василевский второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Клуб «Тампа Бэй Лайтинг», в котором играет Андрей, накануне выиграл финальную серию НХЛ. Последний решающий матч наш вратарь отстоял на ноль. Невероятное достижение! Гордимся нашим земляком! Так держать, Андрей!», — с гордостью, а земляка отметил тюменский губернатор.

Александр Моор сообщил, что Андрей Василевский родился в Тюмени. В местном хоккейном клубе «Рубин» играл его отец Андрей Василевский — старший. Позже семья переехала в Уфу.

«По итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги Андрей Василевский-младший признан самым ценным игроком», — добавил Моор.

В комментариях отметили, что Александр Василевский играет за сборную России. И тюменцы, радуясь за земляка, не сдержались от упрёков в адрес хоккеистов, играющих в зарубежных клубах — «лучше б так старались играть за Россию».