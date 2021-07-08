Вильнюс, , 13:24 — REGNUM Украина отказалась от закупок электроэнергии, произведённой Белорусской атомной станцией. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 8 июля на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Литовский чиновник приветствовала «уход Украины от опасных поставщиков и её стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E».

Шимоните также подчеркнула важность перехода на возобновляемые источники энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине две ТЭЦ и одна ТЭС прекратили производство электроэнергии из-за «экономической необоснованности».

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