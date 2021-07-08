Вильнюс, , 13:29 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес на время прервал своё выступление на базе НАТО в Литве из-за сигнала тревоги, который предупредил о приближении неизвестного самолета. Об этом сообщает 8 июля пресс-служба испанского правительства.

Санчес прибыл с визитом на военную базу альянса и проводил пресс-конференцию вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. По информации испанских властей, премьер-министр прервал свою речь, а затем продолжил.

Причиной стало сообщение «о реальной тревоге», после которого поднялись в воздух два испанских истребителя. Других подробностей в правительстве королевства не привели.

Агентство EFE уточняет, что сигнал предупредил о появлении неизвестного самолета в небе над Балтикой. Радиостанция Cadena SER утверждает, что это был российский самолёт.

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