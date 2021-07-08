Минск, , 13:22 — REGNUM Основные задачи силовых ведомств Белоруссии определи президент республики Александр Лукашенко. Он рассказал об этом 8 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, его слова приводит агентство БелТА.

«Вы молодое, грамотное и энергичное пополнение, способное внести свой вклад в укрепление военной организации государства. Выпускникам вооруженных сил предстоит повышать выучку и слаженность органов управления и войск, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы», — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко добавил, что серьезным экзаменом на профессиональную зрелость для новых офицеров уже в скором времени станет совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021».

"Главная задача сотрудников органов внутренних дел — обеспечение общественного порядка в стране. Приоритетами здесь остаются дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки при выполнении задач в особых условиях, соблюдении законности и справедливого отношения к гражданам», — указал он.

Кроме этого, он подчеркнул, что министерству по чрезвычайным ситуациям Белоруссии нужно сосредоточиться на повышении эффективности работы по предупреждению пожаров, аварий и предотвращению гибели людей от них.

«Выпускникам-пограничникам следует обеспечить надежную защиту и охрану Государственной границы. Это сегодня очень актуально. С учетом нарастания военной активности у границ Беларуси, увеличения числа провокаций со стороны сопредельных государств, роста трансграничной преступности необходимо поддерживать высокий уровень боевой готовности и подготовки личного состава, своевременно выявлять, пресекать противоправную деятельность на пограничных рубежах», — также отметил Лукашенко.

При этом в качестве основных задач офицеров белорусских спецслужб президент страны назвал своевременное выявление подготовки актов терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, национальной и религиозной розни и принятие мер по их нейтрализации, а также предотвращение попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам деятельности республики, и обеспечение мирной и созидательной жизни в ней.

«Вы, офицеры, избрав путь служения нашему Отечеству, взяли на себя огромную ответственность. Это ваша миссия, ваш жизненный путь, который вы выбрали осознанно. Очень хотелось бы, чтобы вы были достойны почетной работы — Родину защищать. В вашем лице я хотел бы приветствовать всех, кто в своей жизни избрал эту нелегкую, но благородную военную стезю», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова, до этого момента, являвшегося главой Белкоопсоюз, управляющим делами главы белорусского государства.