Чита, , 13:16 — REGNUM Забайкальские парламентарии сразу в двух чтениях приняли законопроект о дополнительных ограничениях продажи алкоголя в жилых домах (так называемых, «наливаек»). Прокурор региона Максим Ершов данное решение поддержал, сообщает 8 июля пресс-служба ведомства.

По сравнению с установленным федеральным законодательством ограничением, проект закона увеличивает минимальную площадь помещения такого пункта общественного питания почти в 2 раза — с 20 до 38 кв. м.

Выступая перед депутатами, Максим Ершов отметил, что почти половина всех преступлений в Забайкальском крае совершается в состоянии алкогольного опьянения (2018 г. — 46,8%, 2019 г. — 45,4%, 2020 г. — 48,9%, 5 мес. 2021 г. — 47,8%). Удельный вес таких преступлений в Забайкалье почти на 20 процентных пунктов превышает среднероссийский показатель (30,6%) и на 10 процентных пунктов — по ДФО (39,2%). Пьяные преступления стали более жестокими.

По словам руководителя регионального надзорного ведомства, противники ужесточения режима розничной продажи алкогольной продукции утверждают, что произойдет сокращение рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет.

Однако анализ данных о работе «наливаек» свидетельствует о том, что они не имеют большого штата (как правило до пяти), а каждое пятое из них вообще не имеет штата, поскольку не платит страховые взносы на работников.

Кроме того, хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания (всего их 314), зачастую не несут существенную налоговую нагрузку.

Только 17 из них (5,4%) пользуются общей системой налогообложения, остальные 297 (94,6%) используют облегченный налоговый режим.

И даже при этих условиях многие из них вообще не исполняют обязанность по уплате налогов — на 1 июня задолженность по налогам составила более 15,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 г. власти Забайкальского края ввели запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения массовых майских мероприятий.

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