Киев, , 13:25 — REGNUM Доказательств, которые есть у прокуратуры, недостаточно для того, чтобы их предъявить как обвинение главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, а в целом все дело него — это политическое преследование лидера оппозиции.

Об этом сегодня, 8 июля, на брифинге возле Печерского райсуда, где проходит заседание по делу Медведчука, заявил народный депутат фракции ОПЗЖ Юрий Загородний.

Депутат отметил, что даже заявление первого заместителя генерального прокурора свидетельствуют о том, что дело против Медведчука заказное и надуманное, носит чисто политический характер.

«Суть, или главная претензия, главное обвинение заключается в том, что как наша политическая сила, так и глава политической силы… не соглашается с тем курсом, который проводит сегодня действующая украинская власть. И то, что мы не согласны с тем политическим курсом нашей действующей украинской власти подтверждается многочисленными социологическими исследованиями различных социологических групп… даже если последние социологические исследования КМИС и Рейтинга взять, и вспомнить, то 64% граждан Украины не согласны с тем курсом, который проводит сегодня действующая украинская власть, а 52,6% граждан Украины не поддерживают курс президента Украины и не одобряют действия президента Украины Владимира Зеленского», — отметил Загородний.

Он напомнил, что согласно данным соцопросов, 71,7% граждан Украины выступают за проведение референдума по введению рынка земли в Украине, а 84% — выступают против продажи земли иностранцам.

«Это то, против чего выступала, принципиально выступала наша политическая сила, защищая конституционные права граждан Украины», — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что власти нечего предъявить Медведчуку, поскольку он «как юрист по образованию, правовед, человек, который является специалистом, одним из лучших специалистов Украины конституционного права» работает исключительно в рамках законодательства и ОПЗЖ «не хотелось бы сомневаться в том, что Украина перестала быть правовым государством».

ИА REGNUMнапоминает, что накануне Печерский районный суд с нарушением целого ряда норм принял решение о продлении сроков следствия по делу Медведчука на шесть месяцев. Политика еще в мае обвинили в государственной измене сразу по нескольким эпизодам.