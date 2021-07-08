Пхеньян, , 13:18 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с высокопоставленными представителями Трудовой партии Кореи посетил Дворец Солнца Кымсусан в Пхеньяне по случаю 27-й годовщины со дня смерти его деда и основателя государства Ким Ир Сена, опровергнув слухи об ухудшении состояния его здоровья. Об этом этом 8 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Накануне в некоторых источниках появилась информация об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера, однако Национальная службу разведки Южной Кореи опровергла их, назвав необоснованными.

Отметим, что с момента прихода к власти Ким Чен Ын ежегодно посещает Дворец Солнца Кымсусан в годовщину смерти Ким Ир Сена, за исключением 2018 года.