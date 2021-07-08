Посёлок Вохма, Костромская область, 8 июля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Костромской области собрали средства на приобретение дорогостоящего препарата для врача-акушера Марии Коржевой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Вохомской межрайонной больнице, где трудоустроена врач.

Личный архив Мария Коржева с ребёнком

Ранее 29-летнеё женщине поставили диагноз «рассеянный склероз». Несмотря на активное лечение, состояние больной быстро ухудшалось. Молодой врач утратила способность ходить, у нее имелись нарушения речи и координации.

Ярославские неврологи посоветовали женщине пройти лечение препаратом «Мавенклад». Стоимость двух курсов лекарства составляет 3 миллиона рублей. Собрать средства на лечение семья сельского доктора оказалась не в состоянии.

Коллеги врача объявили сбор средств, помощь с приобретением препарата на 2021 год костромичке оказал благотворительный фонд «Будущее сейчас».

Сейчас Мария проходит лечение в неврологическом отделении костромской областной клинической больницы имени Королёва. Прием препарата больная начнёт 9 июля. Врачи надеются, что лекарство поможет женщине вернуться к обычной жизни и вернуться на работу. Средства на покупку второго курса лекарства в 2022 году будут выделены из федерального бюджета по линии департамента здравоохранения.