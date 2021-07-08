8 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети оценили заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что в партии «Слуга народа» намерены перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства.

Оксана Переможенко, , 15:51 — REGNUM В партии Владимира Зеленского «Слуга народа» намерены перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Соратник Зеленского отметил, что «Слуга народа» считает Китай важным стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что принципы правящих партий стран «во многом совпадают», поскольку их девизом является служение народу.

Герард Давид. Сдирание кожи с продажного судьи (фрагмент). 1498

«Арахамия высоко оценил тот факт, что, несмотря на огромную территорию Китая, КПК представлена в каждом населенном пункте страны — от небольших деревень до крупных городов. Этот опыт непременно нужно перенимать», — сообщает «Синьхуа».

Кроме того, Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. Политик добавил — новости о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как «научная фантастика».

Читайте также: Партия Зеленского решила перенимать опыт у Коммунистической партии Китая

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также на странице издания «Шарий.net». Многие порекомендовали в первую очередь обратить внимание на наказание чиновников за коррупцию, которое практикуется в Китае, а также напомнили о законе о декоммунизации.

«Мы не либертарианцы, не центристы, мы — китайские коммунисты! А завтра будем марсианские глобалисты!» — иронизирует Валентин Х.

«А мне его мысль нравится. Только кто-то из «слуг» соберётся спереть из бюджета, а перед ним гильотина», — добавила Ирина С.

Давид Арахамия President.gov.ua

«А в Китае смертная казнь за воровство из бюджета. Если перенимать опыт, то весь, пожалуйста!» — добавила Nelli.

«Это он таким словоблудием хочет у американцев ревность возбудить. Видать, «стратегические партнеры» начали сливать», — пишет Владимир Т.

«Надо перенять у Китая [опыт], как бороться с ворюгами и коррупционерами! Не успевали бы казнить!» — написала Анна К.

«Курс партии «Слуга народа» очень часто меняется! То они либетарианцы, то секси, а сейчас в направлении коммунизма собрались идти! Печально и грустно на это всё смотреть!» — отреагировал Юрий П.

«Я бы… [им] посоветовал перенять у Китая законы о коррупции и воровстве. Для Украины они очень актуальны. Для казней подойдёт майданная площадь. Вот будет весело!» — добавил Александр Е.

«Блин, а как же декоммунизация? Он хоть слыхал, что в Китае коммунистическая партия у власти, и Ленин, и Сталин в почете и уважухе?! Клоуны…» — пишет Наталия Л.

«Это как? Восемь лет боремся, боремся. Декоммунизируем, декоммунизируем. И что, вернулись на круги своя?» — не понимает Людмила Ц.

Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Как это может уложиться в одной голове? Лизать *опу США и перенимать опыт главного врага США!!! Как?» — спросила Наталия П.

«Тогда придется начинать [перенимать опыт] с публичных казней коррупционеров из топ-чиновников и продажных депутатов, голосующих за конверты с донатами», — подытожил Геннадий Г.

«Арахамия ляпнул, что «Слуга народа» будет перенимать опыт Компартии Китая в управлении экономикой и построении государства. Его сейчас за это чмырят все блогеры… Не устраивает их, видите ли, китайский опыт реформ. Опыт самой успешной страны в мире, за несколько десятилетий прошедшей путь от миски риса до первой экономики планеты, недостаточно убедителен. Розовых единорогов маловато. Вот если бы Арахамия написал, что будем перенимать опыт Литвы, откуда сбежала треть населения, тогда другое дело, нет вопросов. З. Ы. Перенимать китайский опыт никто, конечно же, не будет. В Китае большую часть «слуг» давно бы уже расстреляли», — написал в своем телеграм-канале украинский журналист Вячеслав Чечило.

«В целом же опыт Китая для Украины совершенно неприемлем. Потому, что слишком уж разные эти страны. Китай — суверенное развивающееся государство. Украина — деградирующая иностранная колония», — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Читайте также: В «Слуге народа» заявили о своём сходстве с компартией Китая