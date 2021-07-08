Воронеж, 8 июля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Акцию по пропаганде безопасности на водоёмах проведут 8 июля активисты Совета отцов Воронежской области совместно с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Воронежской области, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель Совета отцов региона Андрей Згонников. Мероприятие «Отцовский патруль» приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

Фото Алексей Борзиков Судно «Батя»

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На базе Центра ГИМС состоится экскурсия для группы детей и их родителей. Специалисты — сотрудники ГИМС, водолазы — расскажут им о безопасности поведения на воде, о том, как оказывать первую помощь.

Затем ребят на судне под названием «Батя» (владелец судна дал ему такое название в честь своего отца) в сопровождении катера ГИМС прокатят по Воронежском водохранилищу. Для них проведут экскурсию, а также «Школу юнг», детям расскажут об основах навигации.

Также Совет отцов совместно с действующими сертифицированными спасателями проведет профилактический рейд на пляжах рядом с базой ГИМС — «Отцовский патруль». Участники рейда расскажут детям и взрослым об основах безопасности на водоемах, отработают навыки спасения на воде и оказания первой помощи пострадавшим, а также напомнят о ценности сохранения детской жизни. Участники рейда раздадут отдыхающим специальные брошюры, в которых рассказано об основах безопасного поведения на воде.

Фото предоставлено Советом отцов Воронежской области Памятка о безопасном поведении на воде

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Згонников, такая акция далеко не единична — «Отцовский патруль» совместно с ГИМС действует на протяжении всего летнего периода.