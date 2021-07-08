Минск, , 13:00 — REGNUM В Белоруссии заблокировали сайт оппозиционной газеты «Наша нива». Об этом 8 июля сообщили в министерство информации республики.

В ведомстве пояснили, что такие меры в отношении интернет-ресурса были приняты за распространение запрещённой законом о СМИ информации.

«На основании уведомления генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn. bу», — уточнили в министерстве.

Редакция газеты в своём телеграмм-канале заявила, что не может выйти ан связь с главным редактором Егором Мартиновичем и несколькими сотрудниками. Также сообщается, что у некоторых из них по месту жительства проходят обыски.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет-ресурсам портала tut.bу. Решение принято на основе заключения генеральной прокуратуры республики. В частности, надзорное ведомство выявило факты нарушения закона о СМИ. Речь идет о публикации информации от имени незарегистрированного фонда BYSOL.

В министерстве сообщили, что в СМИ и интернет-ресурсах запрещено распространять информацию от имени незарегистрированной организации.

Добавим, что несколько дней спустя после такого решения в Белоруссии были задержаны 15 человек по «делу TUT. BY». При этом, как заявил соучредитель порталаКирилл Волошин, среди них оказались и те, кто не причастен к деятельности интернет-ресурса.