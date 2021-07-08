Калуга, , 12:44 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил жителей областного центра с Днём семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля. Как отмечается в поздравлении, «этот праздник находит глубокий отклик в наших сердцах не случайно: семья, любовь, верность, забота о родных и близких — главные ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности и культурные традиции».

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев Пресс-служба Городской думы Калуги

«В этот праздничный день, — отметил Моисеев, — выражаю искреннюю признательность многодетным родителям, благодарю тех калужан, в чьих домах приемные малыши стали родными и любимыми. И, конечно же, заслуживают восхищения и глубокого уважения супруги-юбиляры, всей своей жизнью показавшие нам пример неиссякаемой любви и верности».

«Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с этим замечательным праздником! — цитирует текст обращения пресс-служба Городской думы Калуги. — Пусть в ваших домах царит мир и согласие, дружба и взаимовыручка, счастье и благополучие! Пусть крепкая семья, объединенная узами любви, взаимного уважения и поддержки, всегда будет высшей ценностью нашего общества и образцом для подражания!».