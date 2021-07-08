Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода в Санкт-Петербурге усилила распространение коронавируса среди горожан. Петербуржцы ошибочно думают, что благодаря солнечной и жаркой погоде ситуация с распространением инфекции в городе стабилизируется, отметила 8 июля заведующая пятым отделением Госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории Наталия Березина, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам специалиста, третья волна коронавирусной инфекции в эти жаркие дни в Петербурге стала мощнее. Это связано с тем, что горожане и гости города стали массово нарушать антиковидные ограничения: не соблюдать социальную дистанцию, снимать маски в общественных местах.

«Люди устали, им хочется общаться. В эти дни бдительность у них снизилась. Люди начали ходить на прогулки, на какие-то общественные мероприятия. Им кажется, что раз лето, солнышко, то всё плохое прошло, а на самом деле, это только первый шаг к тому, что всё плохое может только начаться, — объяснила Березина. — Ультрафиолет не спасение от коронавируса, спасение — мы сами».

Отметим, с начала пандемии в Северной столице коронавирусной инфекцией заразились более 483,9 тыс. жителей. При этом за минувшие сутки было подтверждено еще 1937 случаев инфицирования. Рост суточного числа выявленных зараженных отмечается со второй декады июня, когда в городе на Неве закрепилась устойчивая жаркая погода.