Минск, , 12:41 — REGNUM Ещё одно русофобское прозападное издание заблокировано министерством информации Белоруссии. Особенность ситуации в том, что газета белорусских националистов давно и активно призывала власти республики расправиться с белорусскими сторонниками общерусского единства и заблокировать доступ к сайту ИА REGNUM.

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«На основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn. by», — сказано в опубликованном 8 июля сообщении министерства информации Белоруссии.