Канберра, , 14:30 — REGNUM Правительство Австралии рассчитывает на увеличение поставок ковид-вакцины Pfizer из Европейского союза уже на следующей неделе, в то время как Соединенные Штаты продолжают ограничивать экспорт препарата в страну. Об этом, как сообщила газета The Sydney Morning Herald, заявил 8 июля глава казначейства Австралии Джош Фриденберг в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что вакцина от COVID-19 будет поступать «в очень значительных количествах» в ближайшие недели и месяцы на фоне растущего спора с оппозицией по поводу того, почему правительство, возглавляемое «Коалицией», не потрудилось обеспечить приток большего количества доз вакцины раньше.

По его словам, Австралия рассчитывает в текущем месяце получить 2,8 млн доз вакцины производства Pfizer. Однако, по различным оценкам, на этой неделе в страну будут доставлено только 300 000 доз, что затруднит логистику и распределение следующей крупной партии.

Отмечается, что все вакцины Pfizer, поставляемые в Австралию, до сих пор поступали с территории ЕС.

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