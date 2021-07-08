Тирасполь, , 12:44 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) снят с должности министр внутренних дел Руслан Мова, а вместо него назначен Виталий Нягу. Соответствующие указы главы ПМР Вадима Красносельского были опубликованы 8 июля на сайте главы республики.

Сообщается, что Мова подал рапорт об увольнении. Красносельский также подписал указ о награждении экс-главы МВД орденом «За заслуги» I степени «за добросовестное выполнение служебного долга, высокие организаторские способности, проявленные при руководстве».

Нягу, согласно указу, должен приступить к обязанностям с 9 июля. По данным пресс-службы МВД республики, его уже представил коллективу руководитель администрации главы ПМР Сергей Белоус.

Напомним, Мова занимал пост главы МВД с декабря 2016 года. Нягу до назначения на этот пост был председателем Государственного таможенного комитета Приднестровья.