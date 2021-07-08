Киев, , 12:43 — REGNUM Украина призывает ЕС дать оценку действиям «Газпрома» и остановить «злоупотребление доминирующей рыночной позицией» со стороны российской компании.

С таким заявлением 8 июля выступила госкомпания-оператор ГТС Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Киеве недовольны тем, «Газпром» не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.

«Если «Газпром» не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить другим российским и среднеазиатским добытчикам газа возможность использовать украинскую ГТС для транзита газа в ЕС», — призывают в компании.

Оператор ГТС Украины также описывает текущее положение дел на газовом рынке — цена из-за дефицита предложения уже составляет более $450 за тысячу кубометров, газовые хранилища Европы не заполнены и наполовину, а вскоре ситуация только усугубится, поскольку с 6 до 10 июля будет остановлена магистраль «Ямал-Европа», а с 13 до 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод «Северный поток-1».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же на Украине сообщили о сокращении транзита российского газа на 13% с начала года. Согласно действующего транзитному контракту, Россия должна за 2021 год обеспечить транзит через территорию Украины как минимум 40 млрд кубометров топлива.