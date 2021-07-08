Киев, , 12:32 — REGNUM С момента открытия рынка земли на Украине были зарегистрированы 322 сделки, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства не стал уточнять, считает ли он такой результат хорошим или нет.

Также Шмыгаль в очередной раз заявил, что запуск рынка земли — «без преувеличения одно из величайших достижений за годы независимости Украины». Премьер отдельно подчеркнул, что мифы о массовой распродаже земель и вывозе украинского чернозема за границу «остались лишь мифами».

ИА REGNUM напоминает, что в мае министр аграрной политики Украины Роман Лещенко заявил, что в правительстве не прогнозируют ажиотажа на рынке земли после его официального запуска 1 июля. Лещенко отметил, что именно земля — это актив, который постоянно растет в цене.