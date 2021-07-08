Чебоксары, , 12:27 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев определил членов конкурсной комиссии на замещение должности сити-менеджера Новочебоксарска. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 8 июля, руководитель региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В состав комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Новочебоксарска включены восемь человек. От главы Чувашии в состав комиссии вошли первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, первый заместитель руководителя администрации главы Чувашии Николай Каргин, депутат Госсовета Николай Николаев, председатель республиканской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания России Василий Харитонов.

Отметим, что 1 июля в состав конкурсной комиссии от городского собрания депутатов Новочебоксарска вошли глава города Алексей Ермолаев, а также Дмитрий Игнатьев, Иван Семенов, Евгений Евдокимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня сложил полномочия главы администрации Новочебоксарска 44-летний Павел Семенов, который проработал на посту более полугода. Он ушёл в отставку по собственному желанию. Временное исполнение обязанностей возложено на Дмитрия Пулатова.

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