8 июля 2021 | Время чтения 9 мин

Похоже, уроки 2020 года не пошли впрок не только «режиму Лукашенко», но и Римско-католической церкви. В главном католическом костёле Белоруссии открыто популяризируют творчество коллаборационистов, активно поддерживавших нацистский режим и участвовавших в геноциде белорусского населения.

Георгий Шкловский, , 15:50 — REGNUM Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий снова отметился в оппозиционной деятельности и открыто выступил против светских властей Белоруссии. Костёл не сделал должных выводов из конфликта 2020 года, ярким эпизодом которого стало фактическое изгнание архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Адам Козлевич Цитата из к/ф «Мечты идиота». Реж. Василий Пичул. 1993. Россия, Франция

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Во время прошлогоднего противостояния, на подъёме государственного террора католические и православные священнослужители разных епархий Белоруссии, а также протестантские пасторы вполне ясно призвали к прекращению насилия. Ряд ксендзов благословляли участников протестных манифестаций.

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Фальсификация выборов, похищения людей и пытки, политически мотивированные убийства и погромы, а также многие другие негативные явления продолжающегося в Белоруссии кризиса, очевидно, не оставили Римско-католическую церковь безучастной. В отличие от Белорусского экзархата РПЦ (Белорусской православной церкви), католический клир проявил гораздо большую принципиальность и не спасовал перед перспективой обострения конфликта с Александром Лукашенко.

РКЦ прекрасно известно, что во время прошлогоднего противостояния националистически настроенная часть оппозиции предложила использовать свою символику и атрибутику для обозначения протестного движения в целом. По причинам отсутствия наработок, времени и так далее внедрение националистической символики в протестное движение произошло быстро и успешно. Вместе с бело-красно-белым флагом белорусских националистов активно продвигалась и песня «Магутны Божа» (варианты перевода — «Силен Бог», «Всемогущий Господь»), которую они не первое десятилетие пытаются сделать «национальным гимном». Они же позиционируют пресловутую «бчб-символику» как «историческую», «национальную» и якобы подлинно белорусскую — в противовес нынешней официальной (национальной) символике Белоруссии.

Протестные акции в Минске. Август 2020 года © ИА REGNUM

Костёл в целом и Юрий Кособуцкий в частности прекрасно знают об этом аспекте перманентного белорусского политического конфликта, обострившегося в 2020 году. Поэтому вдвойне интересным выглядит его изложение инцидента, произошедшего 4 июля в центральном католическом храме Белоруссии.

На своей странице Facebook ксёндз поведал о визите сотрудников МВД в католический собор, представив ситуацию как некое недоразумение и даже произвол правоохранительных органов. Кособуцкий сообщил: «В минувшее воскресенье, 4 июля, в нашу минскую архикафедру пришли сотрудники милиции с претензией, что нарушена какая-то там норма законодательства относительно молитвы «Магутны Божа». Что конкретно, они не понимали сами… Так что же не так с нашим любимым религиозным гимном? Гимн «Магутны Божа» был написан в 1943 году Натальей Арсеньевой. В 1947 году композитор Николай Равенский написал музыку к этому стихотворению. Гимн стал молитвой послевоенной белорусской эмиграции . В 1993 году специальная комиссия Верховного совета предложила даже сделать этот гимн государственным гимном Белоруссии. На сегодняшний день этот гимн стал молитвой , которая используется в богослужениях католиков, православных, протестантов, а также в последнее время этот гимн поют люди, которые не отождествляют себя с какой-либо религией. Гимн «Магутны Божа» это прежде всего молитва за наше отечество и наш народ. Каждая молитва несет в себе невероятную силу и способна сделать даже большие чудеса. Если же какая-то молитва имеет большую силу, то и дьявол будет сражаться с ней с наибольшей силой и делать множество препятствий, чтобы люди эту молитву не использовали… Почему мы не можем петь «Магутны Божа«? Риторический вопрос…».

Риторических вопросов из заявления ксендза Кособуцкого вытекает несколько. Основной из них: зачем РКЦ в Белоруссии понадобилась провокация с песней «Магутны Божа» именно сейчас, спустя почти год после горячего августа 2020-го?

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Франц Кушель и Наталья Арсеньева Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

Юрий Кособуцкий прекрасно знает, кто такая Наталья Арсеньева и почему именно её произведение навязывается «нашим любимым религиозным гимном».В 1943 году она не только писала стихи, но и активно участвовала в геноциде населения оккупированной нацистами БССР. Вместе с мужем Францем Кушелем она (в замужестве Кушель) всячески содействовала коллаборационизму и лично прославляла Адольфа Гитлера (до войны славила дело Ленина-Сталина), подстрекала к массовым убийствам, погромам и другим преступлениям, по фактам которых генпрокуратура Белоруссии недавно возбудила уголовное дело о геноциде.

Франц Кушель, которого местные неонацисты тоже считают своим кумиром, не только подстрекал, но и непосредственно участвовал в создании вооружённых коллаборационистских формирований — в том числе подчинённых СС и СД (организации, деятельность которых запрещена в РФ). Товарищи семьи Кушелей пытали подпольщиков в здании через дорогу от костёла, упомянутого в сообщении нынешнего генерального викария Минско-Могилёвской архиепархии.

Вполне возможно, что «национально сознательная» поэтесса сочинила «Магутны Божа» на перине, которую семья Кушелей получила в 1941 году после погрома Минского гетто как награду за активную помощь нацистам. Гетто располагалось через улицу от того костёла, о визите в который 4 июля 2021 года поведал ксёндз Кособуцкий.

Через квартал от костёла, на улице Мельникайте находится мемориал «Яма» — там происходили массовые убийства евреев. Их имущество обращалось в доход оккупационных властей и, судя по архивным документам, кое-что из награбленного перепадало мародёрам-кушелям.

Кособуцкий и другие католические священники, благословившие исполнять «Магутны Божа» в государственный праздник 3 июля — день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков (ныне День Независимости, он же День Республики), не имеют морального права не знать ответа на вопрос, что же не так с их «любимым религиозным гимном».

Мемориал «Яма» на улице Мельникайте в Минске Hanna Zelenko

Далеко не все эмигрировавшие из Белоруссии считали «Магутны Божа» своим гимном — в этом утверждении католический священник выдаёт желаемое за действительное. Правда в том, что парламентская комиссия рассматривала произведение Равенского на стихи Кушель (Арсеньевой) как вариант гимна переименованной в 1991 году БССР. Однако оно рассматривалось в числе прочих вариантов и, что важно, — было отвергнуто, в том числе из соображений недостаточно высокой художественной ценности.

Католический епископ Юрий Кособуцкий не только не говорит всей правды об истории с «Магутны Божа», но и откровенно лжёт. Песня «Магутны Божа» позиционировалась сформированной Лукашенко «идеологической вертикалью» ни много ни мало как «молитва» и «настоящий духовный гимн христиан Белоруссии». Именно так лживо преподносили это произведение белорусские официозные СМИ (информагентство БелТА, «Звязда» и другие), популяризируя одноименный фестиваль с продвижением национал-сепаратистской повестки. С первых лет «незалежности» он проводился под эгидой министерства культуры и других органов власти. Поэтому наигранное недоумение католического клирика отчасти обоснованно.

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Правда в том, что «Магутны Божа» не является «молитвой» для православных, а утверждая обратное, католический епископ Юрий Кособуцкий лжёт. Патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин 14 октября 2020 года в очередной раз акцентировал на этом внимание православных священников и верующих.

«Не нужно исполнять песнопение светского характера, которое разделяет наше общество — «Магутны Божа», — заявил тогда предстоятель БПЦ.

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Юрий Кособуцкий Renessaince

Протестанты тоже не дают оснований считать, что позиционируемая католическим епископом песня является и для них «молитвой», используемой в богослужениях. Тот факт, что кто-то считает «Магутны Божа» гимном или молитвой и даже исполняет эту песню, очевидно, не является поводом для неправомерных обобщений и нелепых преувеличений. Кособуцкий не только без каких-либо оснований расписался за другие конфессии и даже атеистов, но и откровенно солгал.

В попытке позиционировать сочинение нацистской пособницы Кушель как молитву Кособуцкий занялся спекуляциями с использованием традиционного противопоставления молитвы дьяволу. Банальный приём, отработанный на благословениях истребления и ограбления славян и индейцев, православных и других инославных, коммунистов и беспартийных, недостаточно симпатичных Ватикану.

Юрий Кособуцкий — не sancta simplicitas, а весьма образованный и умный священнослужитель. Его проповеди в минском архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии отличаются ясностью и лаконичностью. После проповедей в главном храме белорусских католиков часто исполняется «Магутны Божа» — так и создаются «молитвы», «гимны», «традиции».

Епископ прекрасно знает цену своей провокационной деятельности. Проблема в том, что его паства может не понимать всей серьёзности ситуации. Во все времена было достаточно невежественных фанатиков и просто наивных простаков, которых двусмысленностями и намёками, полуправдой и прямым призывами толкали на исполнение смертных грехов.

Очевидно, рефлексия Кособуцкого на инцидент 4 июля не останется без внимания белорусских спецслужб и аппарата, смотрящего за религиями и национальностями. Епископ достаточно умён, чтобы понимать: они попросту обязаны это сделать.

Ватикан, едва вышедший из конфликта вокруг персоны архиепископа Тадеуша Кондрусевича, вручением верительных грамот Александру Лукашенко засвидетельствовал свою готовность «перевернуть страницу». Внезапно на сцене появляется епископ Юрий Кособуцкий с прославлением творчества гитлеровских наймитов и гимна политических врагов Александра Лукашенко.

Выступление Александра Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости President.gov.by

Выступая 2 июля на торжественном собрании в честь предстоящего государственного праздника Белоруссии, Александр Лукашенко акцентировал внимание на идейных наследниках пособников гитлеровских оккупантов — продолжателях дела Натальи Арсеньевой и Франца Кушеля.

«Теперь вы видите: они хотят повернуть историю вспять, реабилитировать своих дедов и прадедов и завершить ими начатое дело. Поэтому вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо: к сакральным местам нашей государственности они двинулись под знаменами фашистских наймитов — полицаев. И последнее время наши средства массовой информации всё больше распространяют факты о том, что в костелах хотят помолиться (завтра, не то сегодня) под «Магутны Божа». Смотрите, нарветесь», — цитировала доклад Лукашенко пресс-служба Белоруссии.

Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии первым должен был посмотреть, как бы не «нарваться», подставляя РКЦ. Будучи неглупым человеком, он исполнил роль статиста на соборной службе 4 июля (после которой «Магутны Божа» почему-то не исполнили), а 6 июля выдал скандальное заявление. На следующий день заданный инфоповод был отработан всей мощью сети белорусских прозападных информресурсов в тандеме с рупорами Госдепа США.

Политическое руководство Белоруссии долго и усердно обхаживало РКЦ, не считаясь с бюджетными расходами. Однако Лукашенко из тех, кто без колебаний превратит католический архикафедральный собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии обратно в «Дом физкультурника».

Впрочем, «православный атеист» без зазрения совести сделает тоже самое с любым храмом. Недавно он продемонстрировал это, отняв молитвенный дом у неопротестантов из секты «Новая жизнь» (ХПЕ), приватизировавших и обустроивших под свой культ бывший коровник. Когда речь идёт о личной власти тирана, а поющие «Магутны Божа» покушаются именно на неё, реакция будет соответствующей.