Петрозаводск, , 12:32 — REGNUM Власти Карелии уточнили, что необходимо иметь при себе туристам и вахтовикам при въезде в республику. Сотрудники, приезжающие в командировку и туристы, заселяющиеся в отели, вместо отрицательного ПЦР-теста теперь могут предъявить документ о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, сообщил 8 июля глава Карелии Артур Парфенчиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Сотрудники, приезжающие в командировку, вместо отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за два дня до приезда, теперь также могут предъявить документ о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, если с момента выздоровления прошло не более шести месяцев. Эти же документы нужно предоставить гостям из других регионов при заселении в гостиницы, хостелы, турбазы и другие пункты размещения в Карелии.

«Если их нет, то предъявить результаты обследования на ковид, полученные не ранее чем за 72 часа до заселения. От подростков от 14 до 18 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних шесть месяцев коронавирусе. Это требование вступает в силу с 15 июля», — пояснил Парфенчиков.

Кроме того, дополнительные ограничения теперь могут не вводиться в населенных пунктах республики, где 60% жителей вакцинировались или переболели COVID-19 за последние полгода. Также в таком населенном пункте могут быть смягчены действующие ограничения.

«Организации могут получить паспорт коллективного иммунитета, если 60 и более процентов сотрудников вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода», — добавил глава республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии за сутки выявили 203 носителя вируса SARS-CoV-2