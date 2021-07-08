Киев, , 12:24 — REGNUM У Украины до сих пор есть определенные пробелы в возможностях и способностях в противоракетной и противовоздушной защите, заявил на конференции в Вильнюсе 7 июля министр обороны страны Андрей Таран.

Среди других проблемных мест, заявил министр, сфера раннего предупреждения и возможности на море. Таран дал понять, что Киев рассчитывает на помощь НАТО.

«Мы предприняли определенные шаги по установлению систем предупреждения для контроля за ситуацией на море, под водой, в воздухе, но надо двигаться к дальнейшей помощи со стороны НАТО», — сказал он.

Представитель Киева отметил, что Украина использует стандарты НАТО при закупках систем коммуникации, радиостанций — «но самой большой остается проблема противоракетной обороны».

ИА REGNUM напоминает, что на этой же конференции Таран пригласил НАТО испытать свои разработки, в частности, новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в Донбассе.