Кишинёв, , 12:27 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии может обратиться в суд, если правительство страны не выделит необходимое количество средств на проведение досрочных парламентских выборов. Об этом, как передает телеканал Cotidianul, 8 июля заявил председатель ЦИК Молдавии Дорин Чимил журналистам.

Он сообщил, что центризбиркому ранее было перечислено 70 млн леев (около $3,9 млн), но, согласно составленной смете на проведение выборов, требуется еще 22,46 млн леев (около $1,2 млн). Дополнительные средства ЦИК запросил 29 июня, деньги до сих пор не выделили.

«Если деньги не поступят, мы применим необходимые средства правовой защиты и отреагируем соответствующим образом, в том числе, возможно, прибегнем к судебным мерам», — сказал Чимил.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей с партией «Шор» большинство в парламенте страны. Санду распустила парламент и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года. Поскольку средства на выборы не предусмотрены бюджетом на текущий год, их решено взять из резервного фонда.

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