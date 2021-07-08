Ярославль, 8 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Московская область продолжает оставаться кузницей кадров для мэрии Ярославля. На должность начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма назначен Дмитрий Веселов, ранее трудившийся в подмосковном Красноармейске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в мэрии города и сообщение пресс-службы.

City-yaroslavl.ru Дмитрий Веселов

Дмитрий Веселов в 2011 окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». До назначения в Ярославль занимал пост начальника отдела инвестиционной политики в администрации городского округа Красноармейск в Московской области.

«Очень рад оказаться в команде людей, которых волнует развитие Ярославля. Предстоит много работы. Сфера потребительского рынка, предпринимательства и туризма, несомненно, очень обширная, но вместе с тем интересная. Надеюсь, на плодотворное взаимодействие с коллегами и положительные результаты. Благодарю мэра города Владимира Волкова за доверие», — сказал Дмитрий Веселов.

Ранее пост начальника управления потребительского рынка занимала Наталия Скорюкова, которая уволилась по собственному желанию в январе 2021 года. По данным источников ИА REGNUM, возможной причиной увольнения стал скандал с установкой в городе ларьков с питьевой водой. Скорюкова работала в мэрии Ярославля еще до приезда «подмосковной команды» Владимира Волкова.