В мэрию Ярославля назначен очередной чиновник из Подмосковья
Ярославль, 8 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Московская область продолжает оставаться кузницей кадров для мэрии Ярославля. На должность начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма назначен Дмитрий Веселов, ранее трудившийся в подмосковном Красноармейске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в мэрии города и сообщение пресс-службы.
Дмитрий Веселов в 2011 окончил Государственный университет управления по специальности «Менеджмент организации». До назначения в Ярославль занимал пост начальника отдела инвестиционной политики в администрации городского округа Красноармейск в Московской области.
Ранее пост начальника управления потребительского рынка занимала Наталия Скорюкова, которая уволилась по собственному желанию в январе 2021 года. По данным источников ИА REGNUM, возможной причиной увольнения стал скандал с установкой в городе ларьков с питьевой водой. Скорюкова работала в мэрии Ярославля еще до приезда «подмосковной команды» Владимира Волкова.