Посол Косово приняла участие в церемонии инаугурации президента Израиля
Иерусалим, 8 июля, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Поверенная в делах при посольстве Косово в Израиле Инес Демири 7 июля приняла участие в церемонии инаугурации президента Израиля Исаака Герцога.
Израиль и Косово
На своей странице в социальной сети Facebook Демири заявила о намерении искать возможности для дальнейшего продвижения двусторонних отношений.
Демири поблагодарила предыдущего президента Израиля Рейвена Ривлина за симпатию к Косово, продемонстрированную в ходе прошлых встреч.
Напомним, Косово и Израиль установили дипломатические отношения 1 февраля 2021 года, что стало результатом Вашингтонских соглашений между Косово и США.