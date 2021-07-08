Иерусалим, 8 июля, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Поверенная в делах при посольстве Косово в Израиле Инес Демири 7 июля приняла участие в церемонии инаугурации президента Израиля Исаака Герцога.

Израиль и Косово

На своей странице в социальной сети Facebook Демири заявила о намерении искать возможности для дальнейшего продвижения двусторонних отношений.

Демири поблагодарила предыдущего президента Израиля Рейвена Ривлина за симпатию к Косово, продемонстрированную в ходе прошлых встреч.

Напомним, Косово и Израиль установили дипломатические отношения 1 февраля 2021 года, что стало результатом Вашингтонских соглашений между Косово и США.