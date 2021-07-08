Санкт-Петербург, 8 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Петербуржцев ждет жаркий июль, а похолодание в конце второй декаде этого месяца будет незначительным, сообщил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

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Похолодание, которое ожидается с 13−15 июля, в Петербурге будет незначительным. По словам синоптика, средняя температура воздуха во второй и третьей декаде месяца в Северной столице всё равно будет выше +25 градусов и даже доходить до +30 градусов.

«До середины месяца сохраняется жаркая погода с температурами в Петербурге и по всему нашему региону до +30 и за +30 градусов, а в какие-то дни, например 10-го числа, до +33…+34 градусов. Сегодня тоже ждем за +32 градуса», — отметил Колесов.

Первый атмосферный фронт, который сейчас находится над Хельсинки и Таллином, к Петербургу подойдет 9 июля. Он принесет кратковременные локальные дожди, ливни и грозы. При этом характер воздушных масс не изменится, и температура воздуха также останется на уровне +30 градусов.

«Жаркая погода (сохранится) до середины месяца, рубеж, когда произойдет смена воздушных масс, подойдут циклоны — 15−16 июля. Будет немного поприятней, дожди принесут прохладу, будет в районе +25…+26 градусов до конца месяца», — уточнил специалист.

Что касается прогноза погоды на август, то, по предварительным данным, в последний месяц лета будет немного прохладнее, хотя температурный фон будет выше нормы, но не на пять-восемь градусов, как было в июне, а на 1,5−2,5 градуса.

«Основные значения температуры воздуха — в ночные часы +13…+18 градусов, а днем, в первой декаде месяца, +25…+28 градусов, во второй декаде +19…+24 градуса. Окончательное похолодание ожидается в конце месяца, где дневная температура будет в районе +15…+20 градусов», — прогнозирует синоптик.