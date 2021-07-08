Ярославль, 8 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. За сутки в Ярославской области выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

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10 июня этот показатель составлял всего 81 человек за сутки, 1 июля — 140 человек. При этом в регионе продолжает расти число успешно вылечившихся людей, за сутки от коронавируса избавилось 72 человека.

Всего с начала периода в Ярославской области выявлено 45 тысяч 116 случаев заболевания, 41 тысяча 486 человек выздоровели, 742 человека погибли.