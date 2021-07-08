Приштина, 8 июля 2021, 23:12 — REGNUM Командующий бомбардировками Югославии НАТО генерал армии США Уэсли Кэнн Кларк 7 июля прибыл с визитом в Косово, где был встречен с воинскими почестями.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита Кларк поблагодарил министра обороны Косово Арменда Мехая и вооруженные силы Косово за теплый прием.
Затем генерал встретился с президентом Косово Вьосой Османи. По словам главы республики, Кларк «символизирует решимость демократического мира защитить человеческие жизни». В ответ генерал пообещать продолжать поддержку Косово.
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