Приштина, Сербия, 8 июля, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Командующий бомбардировками Югославии НАТО генерал армии США Уэсли Кэнн Кларк 7 июля прибыл с визитом в Косово, где был встречен с воинскими почестями.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Хозяин

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита Кларк поблагодарил министра обороны Косово Арменда Мехая и вооруженные силы Косово за теплый прием.

Уэсли Кларк «Я счастлив вернуться в Косово с визитом. Это первый раз, когда я посещаю министерство обороны, и я впечатлен, я годами наблюдаю за развитием Косово, это развитие в свободе, демократии. Я надеюсь на экономическое процветание для народа Косово. Люди Косово — большой пример для мира в своей приверженности труду и служению демократии».

Затем генерал встретился с президентом Косово Вьосой Османи. По словам главы республики, Кларк «символизирует решимость демократического мира защитить человеческие жизни». В ответ генерал пообещать продолжать поддержку Косово.