Киев, , 12:16 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявляет, что власть не дождётся, чтобы он покинул страну.

Об этом он заявил на брифинге перед Печерским районным судом Киева в четверг, 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик добавил, что полностью уверен в своей правоте.

«Безусловно, власть очень хотела, чтобы я покинул страну. И она рассказывала о том, что я боюсь обвинения, что эти обвинения обоснованы, законны, и поэтому Медведчук скрывается от уголовной ответственности. Они этого не дождались, они этого не дождутся, потому что я готов к борьбе», — подчеркнул лидер ОПЗЖ.

«Я уверен в своей правоте, в том, что справедливость и закон должны восторжествовать. И мы будем делать все для того, чтобы добиться и продемонстрировать действия власти, команды президента, президента Зеленского, направленные на политические репрессии и незаконные уголовные преследования», — добавил также Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Печерский районный суд с нарушением целого ряда норм принял решение о продлении сроков следствия по делу Медведчука. В частности, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.