Приштина, , 22:05 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 7 июля заявила, что посредством принятия парламентской резолюции с осуждением «сербского геноцида в Сребренице» Косово официально представило позицию своих институтов и народа по этому вопросу.

«А Баба Яга против!» Цитата из м/ф «Баба Яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 1979. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что резолюция осуждает «намеренное публичное отрицание преступления геноцида».

По словам Османи, «ужас, пережитый всем народом в Боснии и Герцеговине, а затем в Косово, сделавший оба народа жертвами геноцидального сербского режима, должен взывать к человеческой совести, чтобы подобные разрушительные намерения более не позволялись в будущем, и, превыше всего, ради справедливого наказания преступлений режима Слободана Милошевича».

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