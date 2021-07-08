Глава Косово назвала народ Боснии и Герцеговины жертвой сербского геноцида
Приштина, Сербия, 8 июля, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 7 июля заявила, что посредством принятия парламентской резолюции с осуждением «сербского геноцида в Сребренице» Косово официально представило позицию своих институтов и народа по этому вопросу.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что резолюция осуждает «намеренное публичное отрицание преступления геноцида».
По словам Османи, «ужас, пережитый всем народом в Боснии и Герцеговине, а затем в Косово, сделавший оба народа жертвами геноцидального сербского режима, должен взывать к человеческой совести, чтобы подобные разрушительные намерения более не позволялись в будущем, и, превыше всего, ради справедливого наказания преступлений режима Слободана Милошевича».
Слободан Милошевич — президент Югославии в 1989—1997 годах (первоначально Социалистической Республики Сербия в рамках Югославии), а затем президент Союзной Республики Югославия (СРЮ) в 1997—2000 годах.