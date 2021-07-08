Минск, , 12:09 — REGNUM «На наших глазах шаг за шагом, последовательно разрушается архитектура международной безопасности. А если прямо сказать, ее уже не существует. Многосторонние мировые площадки, призванные поддерживать мир и безопасность на планете, деградировали и демонстрируют неспособность эффективно выполнять свои функции», — заявил 8 июля в Минске Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Он в очередной раз вручил генеральские погоны и снова заявил, что Белоруссия подверглась террористической атаке извне. Он также указал на применяемые к официальному Минску международные санкции, отметив: «Коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление».

Читайте аналитику сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии — ИА REGNUM

«Стратегическое соперничество сильных мира грозит перейти в иную, более опасную фазу, — поведал Лукашенко. — При этом наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится череда учений натовских войск. Расширяется состав сил быстрого реагирования, активно ведется разведывательная деятельность. Началась террористическая атака на Белоруссию».

Напоминая о беспрецедентных массовых мирных протестных акциях 2020 года, удержавший власть Лукашенко отметил: «Жесткую проверку на прочность мы все прошли летом — осенью прошлого года. И она показала, что созданная национальная система безопасности выдержала испытание. Люди в погонах, проявив мужество, стойкость, верность присяге и нашему народу, выстояли».

Ранее на эту тему: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020

Как сообщает президентская пресс-служба, зачитывание доклада Лукашенко слышали представители разных силовых структур. Обращаясь к офицерам спецслужб, руководитель постсоветской республики отметил, что их основными задачами являются своевременное выявление подготовки актов терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, национальной и религиозной розни и принятие мер по их нейтрализации, предотвращение попыток причинения деструктивными силами ущерба экономике и другим сферам деятельности государства.