Москва, , 12:06 — REGNUM Председатель временной комиссии защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов прокомментировал выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова в Дальневосточном Федеральном Университете.

«Глава МИД РФ и один из лидеров списка кандидатов на думские выборы от «Единой России» Сергей Лавров фактически публично подтвердил выводы промежуточного (июньского) отчета мониторинговой группы нашей сенаторской комиссии по защите госсуверенитета, заявив 8 июля: «Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать какие-то протестные выступления, желательно насильственные, как Запад это любит делать», приводит его слова РИА «Новости», — написал сенатор в социальной сети. «Напомню, что в нашем отчете, в частности, говорилось о планах: провокации противоправных уличных протестов в России; создания иллюзии массовых нарушений с регистрацией кандидатов в депутаты; фабрикации «фактов» нарушений порядка и правил самого голосования; ложные сообщения ангажированных иностранных наблюдателей; имитации протестных акций за рубежом у дипмиссий РФ; нагнетания шумихи через СМИ-иноагенты и прозападные соцсети; скоординированные через Госдеп США заявления иностранных политиков, дипломатов и «представителей гражданского общества» с последующими затем резолюциями о «непризнании выборов» (проекты которых, судя по всему, уже готовы)», — уточнил Андрей Климов.

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