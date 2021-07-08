Орск, Оренбургская область, 8 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до утра 12 июля. Причиной для такой меры являются неблагоприятные погодные условия (ветер с порывами до 26 м/с, сильный ливень), создающие угрозу безопасности жизнедеятельности населения, сообщает администрация города.

Orsk-adm.ru Последствия ливня в Орске

В мэрии проинформировали о том, с утра 8 июля коммунальные службы приступили к откачке воды после дождя. На ряде улиц проводят пропуск дождевых вод и поверхностную очистку ливневых лотков. Кроме того, в муниципалитете работает ассенизационная техника, которая откачивает воду с улиц, где отсутствуют ливнеприемные колоды.

«Имеющиеся ливнеприемные колодцы находятся в рабочем состоянии. Их прочищали весной текущего года. Из-за большого количества осадков, действующие ливневки не справляются с таким объемом воды. Специалисты проводят их поверхностную очистку, вода быстрее уходит с проезжей части», — подчеркнули чиновники.

Напомним, в Оренбуржье прогнозировали ухудшение погоды. Так, в Оренбурге заметно похолодало и с утра 8 июля идет дождь.