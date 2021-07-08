Кострома, 8 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Администрация города Костромы заключила новый контракт на благоустройство 37 дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Http://www.gradkostroma.ru Благоустройство

Желание поучаствовать в конкурсе изъявила одна организация — ООО «Дормострой». С ней и был заключен договор на 94,2 млн рублей. Ценовое предложение участника не отличается от суммы, предложенной заказчиком. Согласно условиям контракта предприятие должно завершить все работы в срок до 15 сентября 2021 года.

Напомним, ранее контракт на благоустройство 37 костромских дворов был заключен с фирмой «Костромадорстрой», принадлежащей депутату Костромской областной думы ЕвгениюЩепалову.

1 июня администрация расторгла контракт в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчик ведёт работы «крайне медленно».

Судьбу оставшихся 8 дворов, обещанных костромичам, решит дума города Костромы. Заседание по этому вопросу назначено на 8 июля. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, вероятнее всего чиновники перераспределят федеральные деньги, выделенные городу в рамках этого же нацпроекта. Снимать сумму на благоустройство дворов планируют с проекта реконструкции Центрального парка.