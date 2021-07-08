Ростов-на-Дону, 8 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сегодня, 8 июля, частично приостановлена вакцинация от коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Вакцинация приостановлена

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Несмотря на то, что областной центр 6 июля получил 20 тыс. доз «Спутника V», в ряде прививочных пунктов препарат закончился. В настоящее время в лечебных учреждениях не поясняют, когда точно ожидается поставка вакцины. Ориентировочно заминка продлится один день.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области прививочная кампания от COVID-19 выполнена на треть. Обе дозы антиковидной вакцины получили более полумиллиона человек.