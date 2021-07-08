Лондон, , 11:47 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии по футболу с победой в матче полуфинала чемпионата Европы (Евро-2020) над Данией и призвал игроков национальной сборной «вернуть домой» этот трофей. Он написал об этом 8 июля на своей странице в соцсети Twitter.

«Сегодня Англия играла всем сердцем. Какой фантастический матч от команды Гарета Саутгейта. Теперь к финалу. Давай вернем трофей на родину», — говорится в сообщении Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная Англии победила Данию в полуфинале чемпионата Европы по футболу — 2020, встреча закончилась со счётом 2:1. В финале Евро-2020 английские футболисты встретятся со сборной Италии.