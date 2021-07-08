Париж, 8 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Компания Renault вывела на испытания новый Kadjar. Тестирование проходит на дорогах общего пользования на юге Европы. Фотографии с испытаний размещены на портале Motor1.

Motor1 Renault Kadjar

Стоит отметить, что компактный кроссовер Renault Kadjar выпускается с 2015 года. Новое поколение модели будет представлено уже в 2021 году.

Несколько месяцев назад французская компания уже проводила испытания Kadjar в Швеции. Тогда было отмечено, что новинка напоминает очертаниями Nissan Qashqai. По предварительной информации, новый Kadjar будет построен на той же «тележке», что и японская модель.

Ожидается, что новый кроссовер оснастят умеренно-гибридными и подключаемыми гибридными силовыми установками. При этом полностью электрическая версия, возможно, будет представлена позднее. В качестве базового двигателя Kadjar может получить турбированный мотор объёмом 1,3 л.

Ранее исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ и глава АвтоВАЗа Николя Мор сообщил, что Renault может начать выпускать в России битопливную версию (CNG) седана Logan.

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