Москва, , 11:44 — REGNUM Корпус Черноморского флота России провёл на полигоне «Ангарский» под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3. Об этом 8 июля сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, которые имитируют боевые машины, расчеты РПГ и вертолёты условного противника, выполнялась военными на расстояниях от 1 до 2 км. Средняя дальность до целей составляла порядка 1,7 км.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июля, дальние бомбардировщики ВВС России Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-30М провели воздушное патрулирование нейтральной акватории Черного моря.

Воздушное патрулирование выполнялось на фоне разворачивающихся в Чёрном море военно-морских учений НАТО Sea Breeze 2021 с участием Украины, США, Канады, Британии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и Латвии.

Читайте также: Два Су-30 не пустили самолёт-разведчик в пространство РФ над Чёрным морем