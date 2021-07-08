Сеул, , 11:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило глубокие соболезнования народу Гаити в связи с гибелью президента страны Жовенеля Моиза. Об этом 8 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского министерства иностранных дел Чхве Ён Сама.

По его словам, официальный Сеул выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного, всему народу Гаити в связи с убийством президента страны, а также надежду на то, что несмотря на обострившуюся ситуацию в стране, жители Гаити объединятся с целью быстрого восстановления политической и социальной стабильности.

Напомним, 53-летний Жонневель Моиз занимал пост президента Гаити с февраля 2017 года.