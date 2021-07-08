Таллин, , 11:43 — REGNUM Правительство Эстонии утвердило предложение МВД страны об освобождении от эстонского гражданства 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Министр внутренних дел Кристиан Яани аргументировал предложение тем, что 28 из 30 человек постоянно проживают за границей, из них 27 желают выйти из эстонского гражданства в связи с приобретением гражданства страны проживания. Так, 11 отказников проживают в Российской Федерации, 6 — в Финляндии, 3 — в ФРГ, 2 — в Италии, 2 — в Королевстве Нидерландов и по одному отказнику в Швеции, Израиле и Дании. Один человек хочет получить голландское гражданство, но проживает в Гонконге.

Кроме того, два человека в настоящий момент живут в Эстонии, но хотят стать гражданами Российской Федерации.

Таким образом, больше всего отказников сделали свой выбор в пользу гражданства РФ — 13 человек из 30. За год от эстонского гражданства отказываются в среднем до 500 человек.