Кейптаун, , 11:43 — REGNUM Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции рано утром в четверг, 8 июля, чтобы начать отбывать 15-месячный тюремный срок, к которому он был приговорён за неуважение к суду. Об этом сообщаетNBS News.

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Ранее правоохранительные органы ЮАР получили распоряжение арестовать Зуму, если бы он не сдастся в руки представителей правосудия до полуночи 5 июля. Однако бывший глава республики решил добровольно подчиниться приказу конституционного суда страны.

«Президент Зума решил выполнить приказ о лишении свободы», — говорится в сообщении в Twitter, опубликованном фондом Зумы.

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Южноафриканская полиция подтвердила, что Зума находится у них под стражей. Отбывать наказание он будет в тюрьме в его родной провинции Квазулу-Наталь.

Как сообщалоИА REGNUM, в конце июня бывший президент ЮАР Джейкоб Зума признан судом в ЮАР виновным в неуважении к суду, за что был приговорён к 15 месяцам лишения свободы. Такое обвинение было связано с тем, что ранее экс-президент ЮАР не выполнил предписание конституционного суда страны, согласно которому он должен был предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства в период с 15 по 19 февраля.